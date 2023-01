Courchevel Méribel 2023 : découvrez quelles sont les disciplines de ski pour ces Championnats du monde ?

Alexis Pinturault est l'un des meilleurs skieur alpin français et le recordman français de victoires et de podiums en Coupe du monde de ski.

La descente

Considérée comme l'épreuve reine du ski alpin, c'est certainement la discipline la plus impressionnante ! Le but est simple : arriver en bas le plus vite possible. Les vitesses sont extrêmes, les skieurs pouvant aller jusqu'à 160 km/h, et les sauts de plusieurs dizaines de mètres sont courants. Sur une neige souvent glacée et très compacte, sang-froid et technique sont indispensables pour espérer franchir la ligne d'arrivée (et beaucoup de courage aussi). S'il y a bien des portes à franchir, leur nombre n'est pas imposé et dépend de la piste. L'épreuve est généralement disputée en une seule manche.

Pendant ces championnats, les organisateurs préviennent ; "les athlètes seront confrontés à de nombreux sauts, des virages imposants et des pentes imposantes". À Méribel, mais plus particulièrement sur la piste de L’Eclipse à Courchevel, "l’alternance d’ombre et de lumière augmentera fortement le niveau de difficulté", ce qui n'est "pas sans danger" confirme encore l'organisation.

Côté français, on espèrera bien sûr voir gagner le Français Johan Clarey. C'est lui qui a fait tomber le record des 160km/h en 2013. Il a été le premier à être flashé aussi vite en Coupe du monde. Spécialiste (notamment) de la descente, il a décroché la médaille olympique d'argent en descente, lors des JO de Pékin , en 2022.

Samedi 11 février - Descente dames, Méribel, Roc de fer. 11h30 - 13h30.

Dimanche 12 février - Descente hommes. Courchevel, L'éclipse, 11h-13h.

Le slalom

Le slalom est l'épreuve la plus technique du ski alpin. Les parcours de slalom sont les plus courts, mais les portes sont très proches les unes des autres. Les skieurs doivent réaliser des virages rapides et des changements de direction soudains. Tout est une question de réactivité et de rythme. Si on le perd, c'est la sortie de piste assurée. Les piquets sont généralement percutés de face par les skieurs, ce qui rend la discipline très impressionnante.

L’épreuve se dispute sur deux manches, le même jour, sur deux parcours différents. Le skieur qui obtient le meilleur temps additionné des deux manches la remporte.

Côté français, c'est Clément Noël qui sera dans le viseur. Champion olympique à Pékin , il a aussi remporté l'épreuve de Coupe du monde de ski à Schladming , mi-janvier, de bon augure pour ces Championnats du monde !

Samedi 18 février - Slalom dames. Méribel, Roc de Fer, 10h-11h45, 13h30-14h45.

Dimanche 19 février - Slalom hommes. Courchevel, L'éclipse, 10h-11h45, 13h30-14h45.

Le slalom Géant

Comme son nom l'indique, le parcours d'un slalom géant est plus long que celui d'un slalom. Les portes sont également plus espacées, ce qui donne des virages plus larges. C'est une discipline technique, "très exigeante physiquement et qui demande une précision extrême" avertissent les organisateurs.

Deux manches ont lieu le même jour, sur deux tracés différents. Les deux temps sont additionnés et le plus rapide l'emporte. C'est l'épreuve de prédilection de la puce du Grand-Bornand, Tessa Worley : double championne du monde, elle a aussi remporté deux globes de cristal en géant, en Coupe du monde de ski, compétition où elle cumule 36 podiums, dont 16 victoires.

Jeudi 16 février - Géant dames. Méribel, Roc de Fer, 10h-12h30, 13h30-15h.

Vendredi 17 février - Géant hommes. Courchevel, L'éclipse, 10h-12h, 13h30-15h.

Le Super-G

Comme la descente, la Super-G est considéré comme une épreuve de vitesse. À l'origine, super-G veut dire Super slalom géant, une épreuve qui combine la vitesse de la descente et les virages plus précis du slalom géant. Les portes sont d'ailleurs les mêmes qu’en géant, mais il y a plus d’écart entres elles. "La vitesse dépasse souvent les 100 km/h" expliquent les organisateurs. L'épreuve se joue sur une manche chronométrée. Le plus rapide gagne.

Le piège ? Contrairement à la descente, les skieurs n'ont pas le droit de s'entraîner sur la piste avant la course officielle. À la place, ils ont 90 minutes pour étudier le parcours au matin de la course et en discuter avec les entraîneurs. Ensuite, ils doivent s'en rappeler au moment de quitter le portique de départ. Ce qui explique que vous voyiez souvent à l'écran les athlètes, avant le départ, les yeux fermés, en train de revisualiser la piste. Sur cette épreuve, la prise de risque est maximale.

Mercredi 8 février - Super-G dames. Méribel, Roc de Fer, 11h30-13h15.

Jeudi 9 février - Super-G hommes. Courchevel, L'éclipse, 11h30-13h30.

Le combiné

En combiné, on retrouve les skieurs les plus complets. L'épreuve se compose de deux manches : une manche de vitesse (descente ou Super-G) suivie d’une manche de slalom, deux disciplines antagonistes. Le temps des deux manches est additionné pour déterminer le classement final. C'est donc la polyvalence des skieurs entre vitesse et technique qui est valorisée.

Chez les Français, le natif de Courchevel, Alexis Pinturault aura les yeux et sans doute le cœur du public. C'est LE meilleur skieur français actuel, recordman français au nombre de victoires et de podiums en Coupe du monde de ski avec 75 podiums, dont 34 victoires. Extrêmement polyvalent, ce qui lui vaut le surnom de "La Bête" par ses coéquipiers, Alexis Pinturault a raflé le gros globe de cristal lors de la Coupe du monde de ski, en 2021. C'est seulement le troisième Français a réussir cet exploit, après Luc Alphand et Jean-Claude Killy ! À son palmarès également, un petit globe en Géant et quatre petits globes en combiné, sans compter trois médailles olympiques : le bronze en slalom géant (à Sotchi et PyeongChang) et l'argent en super combiné (à PyeongChang). Pour ces championnats du monde, sur "ses" terres, quelque soit l'épreuve, Alexis Pinturault sera attendu et acclamé, c'est une certitude.

Lundi 6 février - Combiné dames. Méribel, Roc de Fer, 11h-12h30, 14h30-15h30.

Mardi 7 février Combiné hommes. Courchevel, L'éclipse, 11h-12h50, 14h30-15h30.

Les épreuves parallèle

C'est la discipline la plus spectaculaire. Deux skieurs s'affrontent en duel sur deux tracés parallèles identiques. Pour ces championnats du monde, il y aura deux épreuves : le slalom individuel et le parallèle par équipe. Les organisateurs précisent que "les skieurs partent en même temps et le premier athlète à franchir la ligne d’arrivée se qualifie pour le tour suivant, qui respecte un tableau comme un tournoi de tennis !".

Pour le parallèle par équipe, seize nations sont en lice, définies par le classement général de la nation. Six athlètes composent une équipe (4 titulaires, 2 remplaçants), 3 hommes, 3 femmes. Le tracé de l’épreuve est réalisé avec des portes de géant.

Pour admirer ces deux épreuves, rendez-vous sur le stade du Corbey à Méribel.

Mardi 14 février - Slalom parallèle par équipe. Méribel, Roc de Fer, 12h-14h.

Mercredi 15 février - Slalom parallèle individuel, homme et dame. Méribel, Roc de Fer, 12h-14h.