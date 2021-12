Quentin Fillon-Maillet de nouveau sur le podium en relais en coupe du monde de biathlon

Quel week-end pour Quentin Fillon-Maillet ! Après une première place en poursuite samedi, le Franc-comtois décroche l'argent avec ses coéquipiers lors de l'épreuve de relais hommes.

Et c’est à nouveau derrière les Norvégiens, champions du monde en titre de la spécialité, que Fabien Claude, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont achevé cette course, de quatre fois 7,5 kilomètres, avec deux séries de tirs par relayeur.

En poursuite dames, les Françaises sont passés à côté de leur course, après un podium la veille en relais. Après leur deuxième et troisième places respectives à Östersund le 4 décembre, les Françaises Anaïs Bescond et Anais Chevalier-Bouchet terminent 32e et 22e. La meilleure Bleues du jour est Justine Braisaz-Bouchet, 14e.