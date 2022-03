Quentin Fillon-Maillet vous invite à passer la matinée dans son fief jurassien avec France Bleu Besançon

Quentin Fillon-Maillet est un très grand champion. Dans toute sa dimension. Sportivement, évidemment, sur ses skis de fond et les pas de tirs de biathlon, comme il l'a désormais démontré à la planète entière cet hiver ! Et humainement, aussi.

Avec son sensationnel record de cinq médailles (dont deux en or) aux JO de Pékin, en février puis l'acquisition, ce 12 mars, de son tout premier gros globe de cristal décerné au vainqueur de la saison de coupe du monde, le Franc-Comtois a beau être devenu le nouveau roi mondial incontesté de son sport en 2022 : pas question, pour autant, de prendre la grosse tête, à 29 ans.

À peine sa sublissime saison mondiale terminée, QFM reçoit France Bleu Besançon en direct dans son fief jurassien

Oui, QFM est ambitieux et ne pense qu'à la victoire. Mais dans les règles de l'art. Et toujours en restant humble, comme on l'est naturellement dans sa famille "made in Jura".

Quentin Fillon-Maillet a ainsi très gentiment accepté de recevoir France Bleu Besançon, directement dans son village jurassien de Saint-Laurent-en-Grandvaux, pour passer plus d'une heure et demie ensemble - avec vous, les auditeurs - ce vendredi 25 mars, de 7h25 à 9h !

Le roi du biathlon mondial répondra en direct à vos questions

L'occasion de revivre avec lui son fantastique hiver, tout en sourires, bonne humeur et - qui sait - quelques surprises aussi, peut-être... QFM, le roi du biathlon mondial en 2022, répondra également en direct - à partir de 7h40 - à vos questions et vos messages : via le standard de France Bleu Besançon (03 81 833 111) ou le formulaire, ci-dessous, que vous pouvez d'ores et déjà remplir !

à lire aussi Cinq infos à découvrir sur Quentin Fillon-Maillet, le roi des Jeux et du biathlon en 2022

Le palmarès de Quentin Fillon-Maillet (au 18 mars 2022)

Jeux Olympiques

2022 (Pékin), record de 5 médailles lors des 5 premières courses = or x 2 (Individuel-20 km + Poursuite), argent x 3 (Sprint + Relais mixte + Relais masculin), 4e (Mass Start)

(Pékin), lors des = (Individuel-20 km + Poursuite), (Sprint + Relais mixte + Relais masculin), 4e (Mass Start) 2018 (Pyeongchang) = 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint)

(Pyeongchang) = 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint) 2014 (Sotchi) = remplaçant

Championnats du monde

Coupe du monde (depuis le 13 décembre 2013 / Sprint, Grand-Bornand : 54e)

vainqueur du classement général / gros globe de cristal 2022, 3e x 3 (2019, 2020, 2021), 10e en 2018

(2019, 2020, 2021), 10e en 2018 vainqueur du petit globe de cristal (Sprint) 2022

(Sprint) vainqueur du petit globe de cristal (Poursuite) 2022 [6 victoires consécutives = co-record Martin Fourcade en 2016-2017]

(Poursuite) [6 victoires consécutives = co-record Martin Fourcade en 2016-2017] 14 victoires individuelles* (dont 8 en 2021-2022)

(dont 8 en 2021-2022) 27 podiums individuels* (2e x 15, 3e x 12)

(2e x 15, 3e x 12) 24 podiums, dont 7 victoires par équipe* (Relais masculin et Relais mixte)

*(hors championnats du monde et JO)