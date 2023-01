Retour de la neige dans le Jura, pour le plus grand bonheur du comité de ski de Bourgogne

Ce n'est plus la belle nuit de Noël, mais la neige étend (enfin) son manteau blanc sur les montagnes du Jura. Les activités de sport d'hiver peuvent reprendre. Certains Côte-d'oriens vont donc en profiter en ce weekend des 21 et 22 janvier 2023. En y allant par leurs propres moyens, mais aussi par "la gentiane bleue" , ce TER spécial qui rallie Dijon, Genlis, Auxonne et Dole à Métabief. Ou via "le bus à la neige" , au départ de Quetigny (avec des passages à Chalon sur Saône, Dole, Lons le Saunier, Champagnole) en direction des Rousses. Du côté du Comité de ski de Bourgogne , on est aussi bien heureux de (re)voir les flocons.

"Les gens sont tous un peu excités à l'idée de remettre les spatules aux pieds dans le Jura"

Ce weekend, Philippe Deporte sera aux Rousses , pour du ski de fond. Il est président de ce comité qui compte plus de 900 adhérents (dont près de 300 en Côte-d'Or). "On est forcément heureux, puisqu'il n'y avait pas de neige dans le Jura depuis les vacances de Noël. C'est cool", sourit-il. "Les gens sont tous un peu excités à l'idée de remettre les spatules aux pieds dans le Jura, c'est clair". Depuis des semaines, il regardait "régulièrement" la météo, "en espérant que les flocons arrivent et que la neige tombe en abondance".

Les vœux des amateurs de ski ont été exaucés, et les activités des clubs vont pouvoir reprendre. "On va pouvoir réactiver nos sorties hebdomadaires de ski nordique dans le Jura, une fois par semaine, soit le samedi, soit le dimanche, avec des moniteurs fédéraux", explique Philippe Deporte.

En attendant la neige, s'entraîner au ski ... sans skis

Alors que fait un comité de ski, dont la neige est par définition une raison d'être, quand celle-ci est absente ? Ces dernières semaines, certains clubs ont organisé des sorties dans les Alpes - plus lointaines que le Jura. Mais il est également possible s'entraîner pour du ski ... sans skis. C'est ce que Philippe Deporte présente comme "le ski-forme" : "Des séances d'entraînement, une ou deux fois par semaine, pour (re)mettre les gens en forme. Cela peut-être de la proprioception (travailler sur la position et la perception de son corps dans l'espace, ndlr), ou alors de la marche nordique. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en dehors de la neige".

Autre solution pour s'occuper et s'entraîner ces dernières semaines : le "ski-roue". "Ce sont des skis avec des roulettes dessous, détaille le président du comité. Vous faites ça sur du macadam, avec des bâtons qui ne sont pas tout à fait des bâtons de ski. Cela permet de reproduire les gestes du ski de fond. C'est ce que font les équipes de France de ski de fond et de biathlon l'été, sur les routes". Pratiquer même sans neige est aussi une nécessité pour la pérennité des clubs de ski en Bourgogne. "Les clubs ont bien compris que pour fidéliser des adhérents, il faut proposer des activités régulières et hebdomadaires", note Philippe Deporte, avant de vous souhaiter une "bonne glisse !".