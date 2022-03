Finales de la coupe du monde de ski : une répétition pour Courchevel et Méribel avant les Mondiaux 2023

Les finales de coupe du monde de ski alpin commencent à Courchevel ce matin avec la descente hommes puis la descente dames sur la piste l’Eclipse. Pour la directrice des mondiaux de février 2023 à Courchevel-Méribel, Perrine Pelen, ces cinq jours sont l'occasion de tester des secteurs clés en version réduite.

Comment est l'ambiance à Courchevel pour cette première journée de finale de coupe du monde : festive ? Concentrée ?

Perrine Pelen : on est tout à fait impatient. En sachant qu’en préambule de cette descente, nous avons eu deux entraînements qui ont été extrêmement positif. Cela a été l'occasion de saluer l'énorme travail qu'ont fait les équipes de préparation de la piste, et la direction du sport du comité d'organisation, à savoir le Club des sports de Courchevel sur cette piste L’Eclipse de trois kilomètres. On a là les 25 meilleurs hommes et dames de la saison à Courchevel aujourd’hui et demain, puis à Méribel à partir de vendredi pour le parallèle par équipes et ensuite les épreuves techniques samedi et dimanche.

Les vacances d'hiver sont terminées. Est-ce qu'il y a quand même du public?

Oui, on a mis en place une billetterie avec une gamme d'offres assez large et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces offres sont toutes parties. Mais il reste des possibilités de venir regarder les courses en bord de piste. On attend d’autant plus de monde qu’un bon nombre de globes de spécialité ne sont pas encore attribués. Au niveau du gros globe, c'est à dire classement général de la Coupe du monde, autant chez les hommes la victoire est acquise pour le Suisse Marco Odermatt, autant chez les dames, il y a une lutte entre la Slovaque Petra Vlhova et l’Américaine Mikaela Shiffrin. On s’attend à des courses de très, très haut niveau et un spectacle garanti.

Alors justement on dit que ces finales sont une répétition générale pour les Mondiaux l'an prochain, ça veut dire quoi?

Parler de « répétition générale » n’est pas tout à fait adapté dans la mesure où, si on considère le budget on est dans un rapport de un à huit. Mais ce sera l’occasion de tester des secteurs clés comme le sport, à Courchevel avec cette nouvelle piste. Même chose sur Méribel pour les disciplines techniques. Le but c’est de pouvoir préparer les conditions pour que les athlètes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et puis surtout, respecter l'équité. C'est ça qui est le plus important quand on a un rendez-vous tous les deux ans. Après, il y a un autre secteur qu’on va tester, c’est la production TV sur Courchevel. Puisque c'est la première fois que tout sera mis en images et relayé par les télés du monde entier.

Et puis bien sûr le programme de bénévoles qui rassemble plus de 600 personnes va être très regardé. Ça permet d'identifier les personnes clés qui reviendront l'année prochaine. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup de communication. Pour les mondiaux l’an prochain on aura besoin du double, 1200 bénévoles. Ils font partie de la réussite de l'événement. Sans les bénévoles, l'organisation ne pourrait pas fonctionner.