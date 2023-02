Savoie : la skieuse Laura Gauché réalise le premier podium de sa carrière en descente

C'est une troisième place qu'elle va pouvoir savourer. Laura Gauché vient de signer le premier podium de sa carrière en descente, sur une étape de la coupe du monde ski alpin, à Crans Montana en Suisse. À 27 ans, c'est une belle performance pour celle qui est née à Moûtiers.

Conditions climatiques compliquées

Elle termine derrière une tête de course 100% italienne. Avec la première place pour Sofia Goggia, et la deuxième place pour Frederica Brignone. Une troisième place pour Laura Gauché, arrachée à deux centièmes seulement de la quatrième skieuse. Alors que la descente initialement prévue le samedi avait été reportée à cause du brouillard. Encore ce dimanche matin, le départ a plusieurs fois été retardé, finalement, pas de quoi perturber Laura Gauché.