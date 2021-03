Les Italiens ont tout raflé à Arêches-Beaufort ce vendredi lors de la 35ème Pierra Menta. Victoires chez les femmes et chez les hommes.

Savoie : les Italiens ont tout gagné à la Pierra Menta la course de ski-alpinisme

Les Italiennes Giulia Murada et Alba de Silvestro et les Italiens Davide Magnini et Michele Boscacci s'imposent ce vendredi sur la Pierra Menta en Savoie, dans le massif du Beaufortain. La Pierra Menta a été transformée en Championnat du monde longue distance par équipes, sur une journée au lieu de quatre, en raison de la crise sanitaire.

Avec seulement 76 partants (contre 600 d'habitude) et privée de public, la Pierra Menta a vu le couronnement des équipes transalpines. La Française Axelle Gachet-Mollaret finit sur le podium : 3ème avec son binôme Lorna Bonnel.