Savoie : Renaud Jay et Richard Jouve remporte le bronze au sprint par équipes aux mondiaux de ski de fond

C'est la deuxième médaille française depuis le début de ces mondiaux de ski de fond à Planica en Slovénie. Ce dimanche, sur le sprint par équipes, le duo Renaud Jay et Richard Jouve, termine à la troisième place de cette épreuve. Une première médaille à des championnats du monde pour le Savoyard, Renaud Jay.

Deuxième podium français aux mondiaux 2023

La médaille d'or termine autour du cou des grands favoris norvégiens Paal Golberg et Johannes Klaebo. Sur la deuxième place de ce podium, on retrouve les Italiens Francesco de Fabiani et Federico Pellegrino. Ce podium avec des tricolores, c'est le huitième dans toute l'histoire du ski de fond pour l'équipe de France.