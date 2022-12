"Scandaleux" la skieuse iséroise Léna Brocard ne décolère toujours pas contre la décision du CIO

L'annonce a été faite l'été dernier, et les athlètes ne l'ont pas digérée. Le combiné nordique féminin n'est pas accepté au JO de 2026, ainsi en a décidé le Comité International Olympique. Pas assez de nations participantes, pas assez de spectacle.

Des griefs certainement aussi valables pour les courses masculines, mais les hommes sont déjà aux JO et depuis toujours, depuis Chamonix en 1924. Les femmes devaient les rejoindre en Italie avant donc ce revirement de situation, une claque pour les athlètes, qui comme l'Iséroise Léna Brocard ont souvent débuté dans la discipline avec les Jeux dans le viseur. "Les JO ce sont l'emblème du sport, et qu'en 2022 des femmes ne soient pas autorisées à y participer dans un sport qui y est depuis le début, c'est scandaleux" tempête l'Autranaise de 22 ans.

Alors, cet hiver sur les tremplins et les pistes de la Coupe du Monde (qui s'ouvre ce week-end à Lillehammer) les jeunes femmes iront plus vite et plus haut pour aller chercher des podiums, mais aussi pour convaincre. Car Léna Brocard et les autres n'ont pas encore déposé les armes, et comptent bien se faire entendre contre ce retour en arrière pour une discipline qui, en ce qui concerne les femmes, était en développement ces dernières saisons avec l'organisation notamment des premiers championnats du monde et la structuration du circuit de Coupe du Monde.

"Réussir à faire bouger les choses"

"Il faut réussir à faire bouger les choses en étant performantes sur la piste, mais aussi en montrant qu'on est en désaccord, essayer de faire connaitre notre sport et que le plus de personnes possibles se sentent concernées par la cause" explique Léna Brocard. Pour la soutenir elle et les autres athlètes, une pétition a été lancée.