Ski : à 42 ans, Johan Clarey, vice-champion olympique de descente, prend sa retraite

"Ça y est , papi arrête de faire de la résistance !!!", c'est par ces simples mots que Johan Clarey a annoncé, sur son compte instagram, qu'il prendrait sa retraite au mois de mars. "Ce n'est pas une immense surprise mais je prendrai le départ de ma dernière course lors des finales de la coupe du monde à Soldeu mercredi. Dernière course après 20 ans de circuit coupe du monde, 20 ans de rencontres, de drames mais surtout de joies immenses que je garderai toute ma vie en mémoire" a-t-il écrit.

C'est finalement sur un podium que le vétéran de l'équipe de France de ski alpin, a tiré sa révérence au cirque blanc, ce jeudi, en décrochant une 3e place dans la descente des championnats de France aux Orres, dans les Hautes-Alpes. Un podium de plus dans un palmarès impressionnant, mais où il a toujours manqué l'or.

Onze podiums, deux médailles olympiques et mondiales

S'il n'a jamais gagné de course sur le circuit mondial, Johan Clarey figure pourtant en bonne place dans le livre des records ! Né à Annecy, il y a 42 ans, celui qui skie sous les couleurs du ski club de Tignes, en Savoie, affiche 240 départs en Coupe du monde, onze podiums, deux médailles olympiques et mondiales ! Certes, il y a toujours eu quelques poussières de secondes pour l'empêcher de se hisser sur la plus haute marche, mais qu'importe, la passion du ski est toujours restée plus forte que la frustration des résultats, que la douleur des blessures ou que la perte de son coéquipier et ami, David Poisson.

Et dans le livre des records, Johan Clarey, "Yo" pour les amis, a inscrit sa dernière ligne au mois de janvier en devenant, à 42 ans, le plus vieux skieur à monter sur un podium de coupe du monde . C'était sur sa piste fétiche de Kitzbühel, en Autriche, la mythique streiff faiseuse de légendes.

Il fut aussi, l'hiver dernier, aux jeux olympiques de Pékin, le plus vieux médaillé olympique de ski alpin, avec l'argent de la descente . Comme quoi, -il le dit lui-même- comme le bon vin, Johan Clarey s'est bonifié avec l'âge.