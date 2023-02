Ski alpin : à Chamonix, dernière répétition pour les slalomeurs avant les Mondiaux

Chamonix, dernière escale avant Courchevel. Ce samedi 4 février, la Coupe du monde de ski alpin fait un stop en Haute-Savoie pour un slalom hommes, dernière étape avant les Mondiaux à Courchevel-Méribel. Dans les rangs français, Alexis Pinturault a choisi de faire l'impasse pour se préserver pour le combiné des championnats du monde mardi. Il y aura six Français au départ pour la première manche à 9h30 (12h30 pour la 2e) dont Clément Noël, le skieur de Val d'Isère.

Vainqueur du dernier slalom à Schladming après un début compliqué (trois sorties), Clément Noël aborde plus sereinement le rendez-vous chamoniard. "Schladming a fait du bien au mental, au moral et à ma façon de skier, j’ai pu être plus libéré à l’entraînement, en course."

Désormais, le skieur de Val d'Isère veut faire le plein de confiance avant les Mondiaux. Sur une piste où il a gagné en 2020 et 2021, il espère produire un ski engagé : "Je vais essayer de m’envoyer, de rester sur le sentiment de la 2e manche à Schladming et des entraînements des derniers jours où je me sentais pas trop mal."

Hugo Desgrippes, première sélection en Coupe du monde

Parmi les six Français au départ, il y aura un néophyte en Coupe du monde : Hugo Desgrippes (La Clusaz). À 23 ans, il va vivre son premier slalom à l'échelon supérieur : "Je l'aborde de la meilleure des façons, je veux produire mon ski et obtenir la qualification pour la seconde manche, explique celui qui a fait du ski nautique à haut niveau. J'ai fait des bons entraînements et des bonnes courses en janvier donc l'état d'esprit est très bon." Comme un clin d'œil, le skieur de La Clusaz connaît déjà un peu la piste, puisqu'il a été ouvreur lors du slalom de 2020.