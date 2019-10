Ski Alpin - Alexis Pinturault : "Plusieurs prétendants à la suite de Marcel Hirscher"

Skis fartés, cuisses affûtées, voici le grand retour ce week-end de la coupe du monde de ski alpin. Comme tous les ans, la rentrée du cirque blanc est anticipée pour les géantistes, et a pour cadre Sölden en Autriche.

Géant féminin samedi

La numéro un française Tessa Worley, opérée du genou au printemps, sera au départ samedi de sa treizième coupe du Monde, et visera à nouveau le podium en géant comme c'est le cas depuis 3 ans.

La skieuse du Grand Bornand, qui a vu sa préparation perturbée par une opération du genou au printemps, espère être à nouveau au rendez-vous, "je sens que je ne suis pas encore à 100%, mais il y a énormément de progrès. Mon genou répond très bien à tout ce que je lui demande. Je serai là cette saison pour jouer les podiums et les victoires".

ECOUTEZ Tessa Worley Copier

La haut-savoyarde devra faire face à une forte concurrence, à commencer par l'intouchable américaine Mikaela Shiffrin, à la chasse à d'un quatrième gros globe, qui reste sur une saison exceptionnelle à 17 victoires.

Géant masculin dimanche

Sur le circuit masculin, la rentrée dimanche sera forcément particulière en l'absence du premier de la classe, l'autrichien Marcel Hirscher qui a pris sa retraite sportive après avoir survolé la coupe du monde pendant huit ans.

Enfin l'année idéale pour Alexis Pinturault ? Peut être. Le skieur de Courchevel, deuxième du classement général la saison dernière fait partie des favoris pour lui succéder et remporter le gros globe, "c'est sûr, ce serait mentir de dire l'inverse, mais je ne suis pas forcément le grand favori. On est plusieurs prétendants à la suite, avec les norvégiens et notamment Henrik Kristoffersen. Ça passera par de la régularité, le moins d'abandons possible, finir au pire des cas cinquième des courses, et un tas de petits détails".

ECOUTEZ Alexis Pinturault Copier

.

Géant féminin de Sölden samedi 26 octobre (10h/13h). Françaises engagées: Tessa Worley (Le Grand-Bornand) Clara Direz (Les Saisies), Doriane Escané (Courchevel), Coralie Frasse-Sombet (Chamrousse), Romane Miradoli (Magland)