Ski alpin : Chamonix accueille deux slaloms de Coupe du monde, des épreuves aussi à Courchevel et Val d'Isère

Chamonix accueillera deux slaloms de la Coupe du monde de ski alpin masculine les 30 et 31 janvier 2021. A cause de l'épidémie de Covid-19, le calendrier des épreuves est bouleversé. Courchevel et Val d'Isère organiseront aussi plusieurs épreuves en décembre.

Chamonix accueillera deux slaloms hommes de la Coupe du monde de ski alpin masculine les 30 et 31 janvier 2021. Les organisateurs le confirment ce jeudi. La station de Haute-Savoie devait au départ organiser une course de descente et un génat parallèle, mais les cartes sont rebattues en raison de l'épidémie de Covid-19. Il fallait repenser le programme sans les stations nord-américaines et canadiennes qui n'accueilleront aucune course, comme la FIS (Fédération internationale de ski) l'avait déjà annoncé fin août.

Epreuves techniques à Chamonix un an après la victoire de Clément Noël

Chamonix a donc été retenue pour des épreuves techniques, un an après avoir déjà organisé un géant parrallèle et un slalom remporté par le Français Clément Noël, licencié à Val d'Isère.

La fédération voulait cette année séparer au maximum les épreuves de vitesse et de technique, ainsi que les compétitions masculines et féminines afin que les sportifs se croisent le moins possible.

Val d'Isère et Courchevel accueilleront plusieurs courses en décembre

La FIS devrait prochainement communiquer officiellement tout le calendrier. Val d'Isère et Courchevel feront partie des stations qui recevront des épreuves en décembre.

Val d'Isère doit organise trois étapes en décembre (géants et vitesse hommes et une épreuve de vitesse dames). Courchevel doit accueillir deux géants dames.

La saison doit s'ouvrir les 17 et 18 octobre à Sölden (Autriche) avec un géant femmes puis un géant hommes au programme.