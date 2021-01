Ski alpin : Clément Noël en tête du slalom du Flachau à l'issue de la première manche

Est-ce pour aujourd'hui ? Clément Noël se retrouve à nouveau en position idéale pour tenter de décrocher son premier podium de la saison en Coupe du monde de ski alpin. Le skieur de Val d'Isère a signé samedi matin le meilleur chrono de la première manche du slalom de Flachau en Autriche.

Deuxième manche à 12h30

Avec 23 centièmes d'avance sur le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag et 25 centièmes sur l'Autrichien Manuel Feller, Clément Noël devra toutefois être solide en deuxième manche, à partir de 12h30. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette position depuis le début de la saison. Déjà leader à mi-course à Zagreb et Adelboden, il avait finalement terminé 7e et 8e.

Deux autres français sont qualifiés pour la deuxième manche du slalom de Flachau, Victor Muffat-Jeandet (val d'Isère) et le leader du classement général de la Coupe du monde Alexis Pinturault (Courchevel), respectivement 13e et 20e à plus d'une seconde.