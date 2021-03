Ski alpin : Clément Noël et Victor Muffat-Jeandet font le doublé sur le slalom de Kranjska Gora

En Slovénie, Clément Noël a signé ce dimanche la 8ème victoire de sa carrière. Le skieur de Val d'Isère a remporté le slalom de Kranjska Gora, devant Victor Muffat-Jeandet. Lui aussi de Val d'Isère, le Savoyard de 32 ans monte pour la première fois de sa carrière sur un podium en slalom. Le Suisse Ramon Zenhäusern a pris la 3ème place.

Catastrophe pour Alexis Pinturault

Leader du classement général de la coupe du monde, Alexis Pinturault a lui enfourché lors de la seconde manche et ne prend donc aucun point. Une très mauvaise opération en vue de la course au gros globe car son dauphin suisse, Marco Odermatt, n'est plus qu'à 31 points suite à sa victoire samedi sur le géant. Le skieur de Courchevel avait pourtant l'occasion de creuser de nouveau l'écart car l'Helvète ne participait pas à ce slalom. Il reste encore quatre courses avant la fin de la saison.

Malgré sa 7ème place ce dimanche, l'Autrichien Marco Schwarz est désormais assuré de remporter le petit globe de la spécialité.