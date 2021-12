Ski alpin : Clément Noël survole le slalom de Val d'Isère et s'impose devant son public

La performance a encore plus de saveur à la maison devant son public. Clément Noël a survolé dimanche le premier slalom de la saison à Val d'Isère, sa station d'accueil où il a fait ses armes. En remportant les deux manches, le Vosgien s'offre à 24 ans une neuvième victoire en Coupe du monde de ski alpin, et débute idéalement sa saison olympique.

Clément Noël a longuement savouré dans l'aire d'arrivée de la Face de Bellevarde © Radio France - Nicolas Peronnet

Une victoire en patron

Clément Noël s'est imposé avec la manière, devançant sur la face de Bellevarde baignée de soleil le Suédois Kristoffer Jakobsen d'1 sec 40 et le Croate Filip Zubcic d'1 sec 85, des écarts importants en slalom. Ultime rescapé des Bleus, Clément Noël devait s'élancer en dernier après avoir dominé le premier tracé. Jamais en danger, il a fait mieux qu'assurer en dominant aussi la deuxième manche.

"J'avais déjà gagné en France mais ici c'est complétement différent"

Avec ses coéquipiers et devant ses proches, Clément Noël a savouré de longues minutes dans l'aire d'arrivée. "J'avais déjà gagné en France mais ici c'est complétement différent" reconnait celui qui dépasse désormais Jean-Baptiste Grange au nombre de slaloms remportés en Coupe du monde, "c'est un endroit ou j'ai habité plusieurs années, ma famille est là, ça a encore plus de saveur et cela fait fait vraiment plaisir d'être soutenu comme ça".

Noël sauve les Bleus

La joie de Clément Noël contraste avec la déception plus tôt dans la journée d'Alexis Pinturault. Deuxième du géant samedi, le skieur de Courchevel a été prématurément éliminé dimanche à l'issue de la première manche du slalom.

Victor Muffat-Jeandet pensait lui prendre part dans après midi à la bataille pour le podium à l'issue d'une première manche convaincante, mais le skieur de Val d'Isère a été disqualifié par le jury de la course après visionnage des images, pour avoir enfourché. Les deux autres français engagés, Théo Letitre et Steven Amiez n'ont pas réussi non plus à se qualifier.

