Ski alpin : en tête après la première manche à Chamonix, Clément Noël enfourche en 2e

Un piquet gâche la fête. Devant le public français à Chamonix, le skieur de Val d'Isère n'est pas arrivé au bout de la deuxième manche du slalom Kandahar. La course a été remportée ce samedi 4 février par le géant suisse, Ramon Zenhäusern, devant le Grec AJ Ginnis (2e, +1'02) et l'autre Helvète Daniel Yule (+1'06).

Une première manche de patron pour Noël

Pourtant tout avait commencé de la meilleure des manières pour le champion olympique en titre. Sur la verte des Houches, il était le plus rapide en bas à l'issue de la première manche avec 15 centièmes et 17 centièmes d'avance sur les deux Suisses qui sont sur le podium. "Il y avait beaucoup d'attente de ma part, mais du public aussi car j'étais le seul Français en seconde manche, raconte Clément Noël. On passe de tout à rien, je suis vraiment déçu que ça se passe comme ça, c'est difficile à accepter."

Sur un parcours très tournant, il s'est précipité à mi-course. Le skieur de 25 ans a fait une première faute avant d'enfourcher quelques portes plus tard. "Malgré tout il y a du ski solide à retenir, sur la première et le début de la deuxième", assure Clément Noël. Cap désormais sur les Mondiaux de Courchevel-Méribel où le slalom hommes sera l'ultime épreuve, le dimanche 19 février.