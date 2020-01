Ski alpin : Fabien Saguez le DTN de l'équipe de France : "On a une génération en or ! "

Le premier slalom de la semaine se dispute à partir de 17 h 45 - seconde manche à 20 h 45 - ce mercredi en Italie à Madonna di Campiglio, avant Adelboden dimanche en Suisse.

Ce mois de janvier, le mois des classiques dans la discipline reine, a commencé à merveille dimanche dernier à Zagreb avec la victoire de Clément Noël, désormais en tête à 22 ans du classement de la coupe du monde de la discipline. Alexis Pinturault est lui cinquième. Le skieur de Courchevel est encore mieux placé pour le classement général de la coupe du monde - troisième - et vise plus que jamais le gros globe.

Avec Victor Muffat-Jeandet en embuscade, ou Mathieu Faivre, le directeur technique national de la fédération française de ski boit du petit lait. Il jure qu'il n'y a pas de querelles d'égo entre les deux étoiles Noël et Pinturault.

Fabien Saguez : - On a une génération en or. On a déjà eu avant les Bourgeat, Amiez, Bianchi... On a eu une période où l'équipe de France était très forte. Il est vrai qu'en ce moment on vit une très belle époque. C'est pour nous, Fédération, une vraie satisfaction d'avoir une équipe de slalom qui est aussi forte qu'une équipe de géant.

France Bleu Pays de Savoie : - Quant on possède au plus haut deux pépites comme Noël et Pinturault, comment le gère-t'on ? N'y a t-il pas une concurrence directe ?

On a une concurrence internationale, pas une concurrence interne. Alexis et Clément sont sur deux registres différents. Tous les deux peuvent gagner des slaloms. Mais Alexis vise clairement le gros globe - le classement général toutes disciplines de la coupe du monde. Tandis que Clément spécialiste du slalom ambitionne le globe du slalom. C'est une situation idéale pour nous. On a vu au slalom de Zagreb à quel point sur une erreur, on peut décrocher. C'est très dur d'être tout le temps en tête. Et au final si les deux terminent sur le podium, c'est parfait.

On peut aussi se dire que Clément gratte des points à Alexis.

Non, tout va trop vite en slalom. Chacun doit faire son ski. De même dans l'équipe, il y a une émulation, aucun skieur ne se met au service de l'autre. C'est à nous la Fédération de nous mettre à leur service.

Justement Alexis a sa propre structure alors que Clément est pleinement encadré par vous.

Non, il est pleinement dans la Fédération. Avec son staff dédié. Il a un statut particulier compte tenu de son palmarès et de ses ambitions. Il est capables de gagner dans plusieurs disciplines. Nous sommes à son service. Sans délaisser les autres skieurs. On a un vrai groupe pour tous nos athlètes.

Le pépin physique récent d'Alexis Pinturault ?

C'est du passé. Cela fait partie de la vie normale de nos sportifs de haut niveau. Il faut serrer les dents et aller au bout.

Alexis Pinturault, à 28 ans, semble moins affecté par l'irrégularité.

Oui, c'est sa capacité à rebondir. Je dirais même que c'est devenu sa grande force. Sa capacité de réaction est complètement différente. Il est capable de prendre une claque comme à Levi et derrière de gagner ou de faire un podium. Une de ses "faiblesses", avant, c'était de courir après Marcel (Hirscher) et donc d'être constamment insatisfait. Aujourd'hui, il sait encaisser et repartir sur de nouvelles bases. Il a fait de vrais progrès dans ce domaine.

Un mot sur Clément Noël, la pépite à 22 ans. N'y a-t' il pas le risque de se brûler les ailes, de vouloir tout, tout de suite ?

Non, il est vraiment facile à gérer. Hormis quelques pépins de dos, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il dégage énormément de sérénité. On a l'impression que la pression lui glisse dessus. Tout est fluide. Il faut qu'il garde ça. On a l'expérience d'autres champions avant lui qui ont su gérer. Je pense à Jean-Baptiste Grange par exemple.

Des nouvelles de Tessa Worley, opérée du genou droit ce mardi ?

Une arthroscopie classique. Elle avait un bout de cartilage qui se baladait dans le genou. C'était douloureux et ça la gênait. Une athlète de cette qualité-là, quand elle ressent une douleur, c'est très compliqué de s'entraîner à 100 %. Il fallait le faire. Et d'autant que on a une saison sans championnat du monde ou autre compétition à médaille. Les pilotes en moto GP, ils chutent, se font opérer, et remontent sur la moto. C'est pareil. On fera le point dans quelques semaines avant de reprendre l'entraînement.

Tessa va revenir avant la fin de la saison ?

Bien sûr !