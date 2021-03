Ski alpin : Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange font leurs adieux

C'est une page du ski français qui se tourne ce samedi. Aux championnats de France de ski alpin dans la station des Gets en Haute-Savoie, Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange tirent leur révérence. Deux monstres sacrés du slalom s'en vont.

Les deux papys du slalom raccrochent. Ce samedi, Jean-Baptiste Grange (35ans) et Julien Lizeroux (40 ans) ont pris le départ du dernier slalom de leur vie en compétition officielle aux championnats de France de ski Alpin aux Gets. Les deux savoyards terminent respectivement 16e et 20e d'une course remportée par Victor Muffat-Jeandet, devant Clément Noël et Léo Anguenot.

Après avoir annoncé leur retraite sportive à la fin de cette saison, un hommage leur a été rendu lors de la remise des prix. Accompagnés sur la scène par Alexis Pinturault et son gros globe de cristal, Jean-Baptiste Grange et Julien Lizeroux ont célébré une dernière fois avec les quelques spectateurs présents.