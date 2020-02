Ski Alpin : l'Auvergnat Rémy Falgoux passe enfin la deuxième manche d'un slalom géant en Coupe du Monde

Besse-et-Saint-Anastaise, France

Sur la piste bavaroise de Garmisch-Partenkirchen, ses jambes n'ont pas tremblé. L'Auvergnat Remy Falgoux a réalisé une de ses meilleures performances en slalom géant. Après quatre apparitions seulement sur une épreuve de Coupe du monde de ski alpin, il s'est qualifié ce dimanche pour la première fois en seconde manche.

Il démarrait pourtant de loin, portant le dossard 57. Malgré cela, il signe un très bon chrono, prenant ainsi la 28e place à 1"95 du leader. Pour la première fois de sa carrière, il a accompagné les grands noms de son sport, comme Alexis Pinturault ou encore le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Au classement de la Coupe du monde de slalom géant, et après 5 épreuves sur 10, Remy Falgoux est 41e, après avoir marqué ses 10 premiers points.

Pendant ce temps, Alexis Pinturault rebondit

Le classement général a été dominé par le Français Alexis Pinturault. Le champion a, ainsi, effacé trois mauvaises performances consécutives en géant en remportant avec brio celui de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Il se replace ainsi dans la course au gros globe de cristal de la coupe du monde. Il reprend surtout sa place de meilleur skieur français en signant sa 27e victoire dans sa carrière sur le circuit mondial, la 13e en géant. Derrière, on retrouve le Suisse Loïc Meillard et le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Cette victoire permet à Pinturault de revenir au classement général de la Coupe du monde à 55 points de son grand rival, actuel leader, le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui a dû se contenter de la 7e place.