Ski alpin : l'heure de vérité pour Alexis Pinturault

Ramener le gros globe cristal à la maison, l'objectif d'une vie pour tous les skieurs alpins. Le dernier français a l'avoir remporté, c'est Luc Alphand en 1997. Ce mercredi, avec l'annulation de l'épreuve de descente lors des finales de la coupe du monde en Suisse à Lenzerheide, le skieur de Courchevel, Alexis Pinturault, a fait un pas de plus vers le sacre mondial.

Encore trois courses pour départager les deux champions

Une mauvaise météo, pas de descente, le scénario est idéal pour le Français. Au classement général, Alexis Pinturault reste leader et devance d'une courte tête (31 points) son grand rival, le suisse Marco Odermatt, spécialiste des épreuves de vitesse. Il reste désormais trois courses pour départager les deux hommes, à commencer par le super-G ce jeudi à partir de 11 heures. Ensuite, place au géant samedi et au slalom dimanche, deux épreuves techniques plus favorables, sur le papier, au Savoyard.

Le suisse Marco Odermatt skis de slalom aux pieds. - Capture d'écran du compte Instagram de Marco Odermatt

Jamais aligné sur un slalom de Coupe du monde, Marco Odermatt a posté une vidéo de lui, skis de slalom aux pieds. Preuve que rien n'est encore fait et que ces trois dernières courses s'annoncent irrespirables. Fabien Saguez, directeur technique national de la Fédération Française de Ski, espère tout de même que le savoyard pourra aller au bout de son rêve de gosse : "Le gros globe de cristal, c'est ce qui reconnait un skieur parmi ses pairs comme le champion des champions."

Le programme de cette dernière semaine