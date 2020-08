Ski alpin : l'ouverture de la saison à huis clos en raison du coronavirus

En raison de la reprise de l'épidémie de Covid-19, l'ouverture de la coupe du monde de ski alpin se fera finalement à huis clos les 17 et 18 octobre sur le glacier autrichien du Rettenbach à Sölden. La Fédération internationale de ski rend par ailleurs le test obligatoire pour les skieurs.

La traditionnelle grande fête du début de saison en ski alpin n'aura pas lieu cette année. En raison du risque de reprise de l'épidémie de Covid-19, l'étape inaugurale de coupe du monde les 17 et 18 octobre prochain à Sölden (Autriche) aura lieu à huis clos, sans aucun spectateur.

Protocole sanitaire strict

Aucune festivité ne sera donc organisée en marge des courses précise la Fédération internationale de ski (FIS), qui dévoile par ailleurs mercredi le protocole sanitaire qui régira le redémarrage de la coupe du monde.

La FIS demandera aux athlètes et leur encadrement, mais aussi aussi aux organisateurs et certains accrédités de présenter un test PCR négatif datant de moins de "72 ou 96 heures", et de renouveler ce test tous les "trois ou quatre jours" sur place. La mise en quarantaine de toute personne testée positive sera obligatoire. Même chose pour chacun des cas-contact fréquenté lors des dernières 72 heures.

Le slalom géant dames, course inaugurale de la prochaine saison se déroulera le samedi 17 octobre, alors que le géant masculin est programmé le lendemain.