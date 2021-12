Ski alpin : la championne handisport Marie Bochet dépasse les 100 victoires en Coupe du monde

L'octuple championne paralympique de ski alpin Marie Bochet a remporté ce mardi ses 100e et 101e victoires en Coupe du monde à Steinach am Brenner, en Autriche, à moins de trois mois des Jeux de Pékin.

La saison de la skieuse handisport Marie Bochet débute sur les chapeaux de roue. La Savoyarde de 27 ans a signé ce mardi sa 100e victoire en Coupe du monde en s'imposant sur le super G à Steinarch am Brenner en Autriche. Et même 101 victoires puisqu'elle a remporté le 2e super G l'après-midi.

"Les Jeux paralympiques, ça reste le Graal pour chacun d'entre nous"

"Celle-ci j'y tenais, même si je ne l'ai jamais trop dit", a confié la Savoyarde de 27 ans quelques heures après sa double victoire pour évoquer le passage de la barre des 100. "Depuis 2020, je bloquais à 99 victoires et je me demandais si j'allais y arriver. J'avais besoin de prouver que je pouvais le faire et c'est la confirmation que j'en avais la force."

Quadruple médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018, Marie Bochet a avoué avoir passé deux dernières saisons compliquées, avec notamment une année perturbée par la crise sanitaire. La Coupe du monde à Steinach am Brenner se poursuit jeudi et vendredi pour Marie Bochet avec deux slaloms géants.

La championne handisport frappe donc un grand coup pour son début de saison, de bonne augure pour la suite, elle qui va doubler championnats du monde et Jeux paralympiques en 2022. Les jeux qui restent l'objectif principal de la saison, "c'est le graal pour chacun d'entre nous". Et ses deux victoires en Super G ce mardi en Autriche, avec le cap des 100 victoires en coupe du monde, rassurent la championne paralympique.