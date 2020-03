Ski alpin : la dernière étape de coupe du monde à Kranjska Gora annulée en raison du coronavirus

La dernière étape de coupe du monde de ski alpin prévue ce week-end à Kranjska Gora (Slovénie) est annulée en raison du coronavirus. Un géant et un slalom devaient permettre de départager les trois prétendants à la victoire finale, dont le savoyard Alexis Pinturault.

La Fédération Internationale de Ski a tenté de maintenir la compétition jusqu'au bout, en vain. Après les finales de la coupe du monde à Cortina d'Empezzo (Italie), la dernière étape prévue ce week-end à Kranjska Gora (Slovénie) est annulée en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. La coupe du monde 2019-2020 de ski alpin est donc officiellement terminée.

Le globe de cristal pour Kilde ?

Le géant et le slalom de Kranjska Gora, prévus samedi et dimanche, devaient permettre de départager les trois derniers prétendants pour la victoire finale : le Norvégien Aleksander Kilde, leader du classement général, le Français Alexis Pinturault (2e à 54 point) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (3e à 161 points).

Logiquement, le gros globe de cristal devrait être attribué à Kilde, mais ce n'est pour l'instant pas officiel. Si la FIS le confirme dans les heures qui viennent, ce serait une énorme déception pour Alexis Pinturault qui avait toutes les cartes en main pour succéder à l'autrichien Marcel Hirscher en Slovénie. Le skieur de Courchevel est en effet un spécialiste des épreuves techniques.