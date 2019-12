On pouvait s'y attendre, la neige et le vent étant toujours présents ce dimanche à Val d'Isère : d'abord reportée de samedi à ce dimanche, la descente de la Coupe du monde de ski alpin dames a été annulée.

Ski alpin : la descente dames définitivement annulée ce dimanche à Val d'Isère à cause de la météo

La neige et le vent ont eu raison des épreuves de ski alpin ce weekend à Val d'Isère

Val-d'Isère, France

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas : plusieurs fois reportée samedi, puis décalée à ce dimanche 22 décembre, la descente de la Coupe du monde de ski alpin à Val d'Isère est annulée par les organisateurs, à cause de la neige et des vents qui touchent la station. Elle devait avoir lieu à la place du combiné, initialement prévu, reporté lui aussi à plus tard dans la saison.

Finalement, à cause de la météo, aucune course n'a pu se dérouler ce week-end pour le ski alpin à Val d'Isère, pour le Critérium de la première neige dont les deux courses de Coupe du monde masculine programmée la semaine d'avant avaient déjà été annulées.