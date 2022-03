Ski alpin : la Française Tessa Worley remporte le petit globe de slalom géant

A 32 ans, la Française Tessa Worley a remporté ce dimanche son deuxième petit globe de slalom géant à domicile, après sa quatrième place du géant des finales de Coupe du monde de ski alpin, remporté par l'Italienne Federica Brignone à Méribel.

Après ses Jeux olympiques ratés à Pékin, marqués par une sortie de piste, la double championne du monde de géant (2013 et 2017) a fini la saison en beauté pour s'imposer une deuxième fois dans le classement général de la spécialité après 2017.

Depuis son immense déception en Chine pour ses derniers Jeux, la porte-drapeau a remporté le géant de Lenzerheide puis signé une quatrième place à Are et donc une nouvelle à Méribel dimanche, sous un soleil éclatant et une chaude ambiance à l'image des fumigènes dans l'aire d'arrivée. Ce petit globe a été accueilli par des larmes dans le clan français, celle de son compagnon, l'ex-slalomeur Julien Lizeroux, mais aussi de sa coéquipière Clara Diez.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



