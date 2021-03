Ski alpin : le double champion du monde Jean-Baptiste Grange met un terme à sa carrière

Fin de carrière pour le roi du slalom. Jean-Baptiste Grange a annoncé, ce vendredi, sa retraite sportive. "Après 17 années de Coupe du monde, il est temps pour moi de clôturer ce beau chapitre de ma vie et de raccrocher les skis en fin de saison."

Roi du slalom en 2011 et 2015

À 36 ans, le Mauriennais compte à son actif 18 podiums en Coupe du monde dont 9 victoires. En 2009, il a remporté le petit globe du slalom. S’il n’a jamais brillé aux Jeux Olympiques, il a en revanche mis la main sur deux titres mondiaux en 2011 et 2015.

Sur sa page Facebook, Jean-Baptiste Grange explique que sa carrière "fut une aventure incroyable débutée au plus jeune âge dans mon village de Valloire, mis sur la voie par une famille de skieurs sur qui j'ai pu m'appuyer (...) toujours avec dévouement et discrétion". Il revient également sur ses problèmes de dos (deux hernies discales) qui, dès l'âge de 11 ans, ont failli le priver de sa passion. "Je me suis battu pour réaliser mes rêves d'enfant et les vivre sur les skis jusqu'à 36 ans ! Que de chemin parcouru et quel bonheur !"

Jean-Baptiste Grange sera au départ du slalom de Kranjska Gora (Slovénie) le 14 mars prochain. Il devrait prendre son dernier départ une semaine plus tard, lors des finales de Lenzerheide (Suisse).