Ski alpin : le programme du critérium de la première neige de Val d'Isère modifié à cause de la météo

Pour l'heure, pas d'annulation, mais les organisateurs du critérium de la première neige prévu ce week-end à Val d'Isère en Savoie scrutent les cieux avec la plus grande attention.

Si la neige est bien présente dans la station avaline, les prévisions météo de la fin de semaine contraignent les organisateurs à modifier l'ordre des courses hommes.

Programme inversé

Dimanche semblant une journée plus clémente, c'est ce jour là que sera organisé le géant. Initialement prévu dimanche, le slalom aura finalement lieu samedi.

« Cette décision est la plus sage pour pouvoir assurer l’organisation des deux épreuves" explique Ingrid Jacquemod, la directrice du club des sports de Val d'Isère, "des chutes de neige abondantes sont annoncées vendredi et il sera plus simple d’organiser le slalom, qui nécessite une piste moins longue, samedi. En validant cette option dès mercredi, le jury nous permet d’anticiper au maximum et nous nous réjouissons de ce choix".

Le programme est désormais le suivant :

Samedi 14 décembre : Slalom Hommes

Dimanche 15 décembre : Géant Hommes

Les horaires des courses seront communiqués ultérieurement.