Ski alpin : le slalom de Zagreb arrêté, Victor Muffat-Jeandet souffre d'une fracture

C'est un gros coup dur à un mois des Jeux Olympiques. Le skieur de Val d'Isère, Victor Muffat-Jeandet, s'est blessé lors du slalom de Coupe du monde de Zagreb, ce jeudi, et souffre d'une "fracture de la cheville droite, a indiqué la Fédération française de ski. Il rentrera rapidement en France pour compléter le bilan et prendre les décisions thérapeutiques sur son indisponibilité". On ne sait pas encore si cette blessure va l'obliger à faire une croix sur les JO. Les trois épreuves fortes de Muffat-Jeandet auront lieu les 10 (combiné), 13 (géant) et 16 (slalom) février. Le skieur de 32 ans avait remporté la médaille de bronze du combiné aux Jeux de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

La colère d'Alexis Pinturault

À Zagreb, les 19 premiers skieurs ont slalomé sur une piste en très mauvais état entre manque de neige, boue et sel. Ce slalom prévu hier mercredi, avait déjà été reporté à ce jeudi pour les mêmes raisons. Plusieurs skieurs ont montré des gestes d'agacement ou de dépit en franchissant la ligne. "Aujourd'hui vous êtes allés trop loin @fisalpine (la Fédération internationale de ski), a écrit Alexis Pinturault sur Twitter. Je suis juste énervé et j'ai une grosse pensée pour mon ami Victor Muffat-Jeandet."