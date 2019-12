Ski alpin : le slalom du critérium de Val d'Isère menacé par la météo ?

Val d'Isère est prête à accueillir ce week-end les meilleurs skieurs de la planète. Ce jeudi soir, la face de Bellevarde est resplendissante, parfaite pour la compétition, mais cela pourrait ne pas durer. De fortes chutes de neige sont annoncées dans la station d'ici samedi matin.

Pas d'annulation envisagée pour le moment

30 à 40 centimètres de neige fraîche devraient en effet s'accumuler sur la face de Bellevarde. Suffisant pour perturber la bonne tenue du slalom de coupe du monde masculine prévu samedi ?

"On fait tout pour livrer la course" explique la nouvelle patronne du critérium Ingrid Jacquemod, "personne n'imagine une annulation, on se prépare à des conditions météo difficiles vendredi mais tout le monde sera mobilisé jour et nuit".

Des équipes d'une vingtaine de personnes composées de pisteurs, moniteurs et employés de la régie des pistes vont se relayer pour évacuer la neige et lisser la piste. "Tous les renforts sont les bienvenus" ajoute Ingrid Jacquemod, "même l'infanterie anglaise qui est ici en ce moment est venue nous donner un coup de main".

Les courses inversées

Pour mettre le maximum de chances de son coté, l'organisation du critérium a décidé cette semaine d'inverser le programme de courses.

Le slalom, moins soumis aux annulations et moins contraignant à mettre en place, initialement prévu dimanche, a été décalé à samedi. La météo s'annonce beaucoup plus clémente dimanche pour le géant.

Val d'Isère accueillera également la coupe du monde féminine de ski alpin les 21 et 22 décembre.