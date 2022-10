Ski alpin : les descentes femmes de Zermatt/Cervinia également annulées faute de neige

Après les courses hommes, les deux descentes femmes prévues les 5 et 6 novembre pour la nouvelle étape de Coupe du monde de ski alpin de Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie) sont annulées en raison du manque de neige, ont indiqué les organisateurs mardi. Les organisateurs invoquent les "températures anormalement chaudes" et le manque de "sécurité" pour les athlètes, annulant totalement cette nouvelle étape du calendrier après l'abandon il y a trois jours des épreuves masculines des 29 et 30 octobre.

Un échec pour la FIS

A Zermatt/Cervinia, la Fédération internationale de ski (FIS) a voulu programmer entre fin octobre et début novembre quatre descentes, la discipline où la piste est la plus longue (plus de 3 km) et donc la plus difficile à préparer. La FIS avait annoncé en grande pompe en début d'année ce projet de course spectaculaire, avec un départ à 3.700 m d'altitude et une piste à cheval sur deux pays au pied de l'iconique Cervin, où un projet pharaonique de modernisation est en cours.

Résultat : aucune des quatre courses ne sera reprise, l'échec est total. "Il nous faut revoir tout le projet et trouver une meilleure solution pour le calendrier. Les courses ont sûrement été placées trop tôt", avait indiqué dès samedi le directeur des courses hommes de la FIS, Markus Waldner. Le vice-champion olympique de descente Johan Clarey avait qualifié cette nouvelle étape de "non-sens" environnemental et logistique.

A Sölden, le président de l'instance, le Suédo-britannique Johan Eliasch a insisté vendredi sur l'importance de ce nouveau projet. "Après Sölden, il ne se passait rien pendant un mois. Nous voulions pouvoir combler les trous du calendrier. Zermatt est une superbe opportunité, une étape importante", a-t-il indiqué lors de la cérémonie de début de saison.

Sans course pendant deux weekends, le ski alpin doit reprendre les 12 et 13 novembre à Lech (Autriche) pour deux parallèles femmes et hommes. D'après les médias locaux, la piste située à environ 1.500 m d'altitude est pour l'instant vierge de neige, les températures ne permettant pas d'utiliser les canons.

