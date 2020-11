Ski alpin : les deux géants masculins de coupe du monde annulés à Val d'Isère en raison du manque de neige

La Fédération Internationale de Ski (FIS) annonce jeudi l'annulation des courses du premier week-end du critérium de la première neige, prévues les 5 et 6 décembre à Val d'Isère, en raison d'une météo trop douce. Les deux géants masculins sont reprogrammés à Santa Caterina en Italie.

C'est un nouveau coup dur pour Val d’Isère. La station savoyarde, comme toutes les stations françaises privée de skieurs lors des fêtes de fin d'année en raison de la situation sanitaire, doit aussi faire une croix sur une partie du critérium de la première neige. La Fédération Internationale de Ski (FIS) annonce jeudi l'annulation des deux géants masculins de coupe du monde de ski alpin, prévus les 5 et 6 décembre. Les deux courses sont reprogrammées à Santa Caterina en Italie.

La directrice de club des sports de Val d'Isère, à la tête du comité d'organisation, détaillera à 15h lors d'une visioconférence les raisons de cette annulation liée à la météo. La neige fraîche se fait trop rare à 10 jours de la compétition, et les températures trop douces ne permettent pas de produire de manière satisfaisante de la neige de culture.

Le front de neige de Val d'Isère actuellement © Radio France - Webcam Val d'Isère

Deux autres week-end à sauver

La station savoyarde n'en a pas fini de scruter les cieux avec inquiétude. L'objectif est désormais de sauver les deux week-ends suivants. Une descente et un super G masculin sont prévus les 12 et 13 décembre, et deux descentes ainsi qu'un super G féminin du 18 au 20 décembre.