Ski alpin : les Français espèrent briller à Val d'Isère pour les retrouvailles avec le public

Ils étaient les grands absents de l'édition 2020, disputée à huis clos en raison de la crise sanitaire. Les spectateurs et supporters des skieurs français seront de retour ce week-end à Val d'Isère, à l'occasion du 66e Critérium de la première neige. Un géant et un slalom sont prévus samedi et dimanche dans la station savoyarde, rendez-vous incontournable de la Coupe du monde de ski alpin.

"C'est une pression qui me plait". Alexis Pinturault

Interrogé sur ces retrouvailles forcément particulières, le leader de l'équipe de France Alexis Pinturault reconnait que le public lui a manqué, "c'est une pression de courir à la maison, mais une pression qui me plait. Cela me motive, les émotions sont plus vives, et j'ai hâte de retrouver le public français" explique le vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière, en quête d'un premier podium cette saison.

7.000 spectateurs attendus au pied de la Face

Dans le public, dont l'entrée sur le site sera soumis au contrôle du pass sanitaire, beaucoup auront le cœur qui bat pour les avalins. Deux skieurs de Val d'Isère seront en piste ce week-end, Victor Muffat-Jeandet et Clément Noël, ce dernier très attendu dimanche pour le premier slalom de la saison.

ECOUTEZ le slalomeur de Val d'Isère Clément Noël Copier

"C'est particulier, c'est la première course de la saison, en France et en plus à Val d'Isère. J'aurai beaucoup de proches dans l'aire d'arrivée. Cela va être très sympa de les retrouver enfin, mais c'est aussi un peu de pression pour nous qui sommes de Val d'Isère" admet Clément Noël. 7.000 spectateurs sont attendus samedi et dimanche au pied de la mythique Face de Bellevarde, qui n'a plus été skiée en Coupe du monde depuis trois ans.

Incertitudes sur le géant

La fête pourrait toutefois être gâchée samedi, en raison de la quantité de neige impressionnante qui s'est abattue toute la journée vendredi sur la station savoyarde. Une décision sur la tenue du géant sera prise samedi matin, en fonction de l'évolution nocturne de la météo et du travail des lisseurs. En cas de mauvaise nouvelle, le géant serait reporté à dimanche et c'est le slalom qui serait annulé a fait savoir vendredi la Fédération Internationale de Ski (FIS).

Le programme du Critérium

Samedi 11 décembre : Géant masculin (première manche à 9h30, deuxième manche à 13h)

Géant masculin (première manche à 9h30, deuxième manche à 13h) Dimanche 12 décembre : Slalom masculin (première manche à 9h30, deuxième manche à 13h)

Val d'Isère accueillera également également une descente féminine et un Super G féminin les 18 et 19 décembre sur la piste Oreiller-Killy à La Daille.