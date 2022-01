Ski alpin : les Savoyards font sensation avec deux podiums sur la descente de Kitzbühel

Johan Clarey et Blaise Giezendanner ont terminé deuxième et troisième de la descente de Kitzbühel (Autriche) ce vendredi 21 janvier, en Coupe du monde de ski alpin. Un exploit pour nos deux Savoyards.

Deux Français sur le podium de la descente de Kitzbühel : Johan Clarey 2ème (à gauche) et Blaise Giezendanner 3ème (à droite).

Deux d'un coup. Ce vendredi, le skieur de Tignes Johan Clarey et Blaise Giezendanner, de Chamonix, ont pris respectivement la deuxième et la troisième place de la descente de Kitzbühel en Autriche, la Mecque du ski alpin. Alors que les Français ne comptaient aucun podium en vitesse cette saison en Coupe du monde, ils en ont signé deux en une course. C'est le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde qui a confirmé sa forme étincelante en vitesse en remportant la descente, légèrement écourtée en raison du vent.

À 41 ans, Johan Clarey termine à 42 centièmes du Norvégien. Il réalise son troisième podium sur la très technique piste de la Streif, après sa troisième place en 2017 et sa deuxième l’hiver dernier.

La surprise est encore plus grande pour le Chamoniard Blaise Giezendanner, parti avec le dossard 43. À 30 ans, il prend la troisième place à 63 centièmes, et signe le premier podium de sa carrière. Son meilleur résultat datait de 2016, avec une huitième place lors du super-G de Jeongseon (Corée du Sud).

Au classement général, le Suisse Marco Odermatt conserve néanmoins 335 points d'avance sur Aleksander Aamodt Kilde, double leader des classements de la descente et du super-G. Une deuxième descente doit avoir lieu ce dimanche, après un slalom samedi.