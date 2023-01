Ski alpin : Mikaela Shiffrin remporte le slalom géant et égale le record de victoires de Lindsey Vonn

C'est un record détenu à deux. Ce dimanche, grâce à sa victoire en slalom géant, à Kranjska Gora, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin a atteint les 82 victoires sur le circuit. Elle égale ainsi le record féminin de victoires en Coupe du monde de ski alpin de sa compatriote Lindsey Vonn.

"J'étais un peu nerveuse à cause du record. Je voulais surtout bien skier et je l'ai fait. Je n'arrive pas à y croire. Les conditions étaient incroyables. On savait avec les coachs qu'on pouvait attaquer du début à la fin", a réagi Mikaela Shiffrin. La veille, dans un premier géant sur la même piste, elle n'avait pris que la 6e place. Ce dimanche, implacable, elle a pris la tête dès la première manche, puis a devancé l'Italienne Federica Brignone de 77 centièmes et la Suissesse Lara Gut-Behrami de 97 centièmes lors de la deuxième manche.

Peu de points communs, beaucoup de divergences

Avec ce record, Mikaela Shiffrin se hisse à la hauteur de la dernière grande star du ski alpin, Lindsey Vonn, partie à la retraite en 2019 , qui avait su se faire connaître au-delà du cercle des suiveurs de son sport. Les deux jeunes femmes ont en commun leur collection impressionnante de trophées (notamment quatre gros globes chacune, un titre olympique pour Vonn et deux pour Shiffrin), leur envie de gagner, leur présence médiatique entretenue grâce à leurs millions de followers sur Instagram (1 million pour Shiffrin, 2,1 pour Vonn) ainsi que leur exigence extrême avec elles-mêmes comme avec leur staff.

Mikaela Shiffrin (au milieu) , aux côtés de Lindsey Vonn (2e à gauche), ici en 2013. © AFP - DOUG PENSINGER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Pourtant, ce sont deux profils différents en réalité et leur peu d'atome crochu est d'ailleurs de notoriété publique. Adepte des photos glamours en Une des magazines, assidue sur les tapis rouge notamment avec son ex-compagnon Tiger Woods, Lindsey Vonn a su se créer un personnage grand public. Mikaela Shiffrin est, elle, décrite par son entourage comme "réservée, dans sa bulle". Leur approche du sport est, elle aussi très différente : Vonn avait été jusqu'à mettre sa santé en danger pour battre le record absolu du Suédois Ingemar Stenmark (86 victoires). Mikaela Shiffrin s'y refuse : "elle (Vonn) le mettait en avant comme un vrai objectif. Pour moi ce n'en est pas un" a-t-elle déclaré cette semaine dans la presse, alors qu'elle est pourtant aujourd'hui, la seule capable de le battre.

Un record et un début de saison exceptionnel, de quoi totalement effacer des mémoire les catastrophiques JO de Pékin de Shiffrin, repartie sans médaille de Chine, mais avec trois sorties de piste.

Lancée vers une cinquième victoire au classement général de la Coupe du monde, elle aura l'occasion de garnir encore son armoire à trophées dans un mois, aux Mondiaux de Courchevel/Méribel, du 6 au 19 février prochain.