Ski alpin : Odermatt remporte le géant de Val d'Isère, premier podium de la saison pour Pinturault 2e

Intouchable depuis le début de saison, il a de nouveau frappé à Val d'Isère. Marco Odermatt a remporté samedi le géant du critérium de la première neige dans la station savoyarde, la première des deux courses du week-end comptant pour la Coupe du monde de ski alpin. Le suisse s'impose devant le savoyard Alexis Pinturault (+0''59) et l'autrichien Manuel Feller (+1''24) au pied de la mythique Face de Bellevarde, difficile à skier en raison des grosses chutes de neige de la veille.

Pinturault débloque son compteur

Ce succès est déjà le troisième de la saison pour le phénomène helvète, qui caracole en tête du classement général de la Coupe du monde. Grâce à cette deuxième place, Alexis Pinturault, vainqueur du gros globe de cristal l'hiver dernier, décroche lui son premier podium de la saison.

Le skieur de Courchevel compte désormais 201 points de retard sur le Suisse, mais les épreuves de vitesse (descente et Super-G), ont été plus nombreuses depuis le début de saison que les disciplines techniques (géant et slalom) dans lesquelles il excelle. Alexis Pinturault aura donc l'occasion de grapiller dimanche un peu de son retard sur le slalom organisé dans la station avaline, une discipline à laquelle ne participe pas Odermatt.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La confiance se crée, le ski est présent". Alexis Pinturault

ECOUTEZ le skieur de Courchevel Alexis Pinturault Copier

Cinquième du géant d'ouverture à Sölden en Autriche fin octobre, remporté par Odermatt, le leader de l'équipe de France s'est tout de même rassuré devant son public. "Avec ce premier podium de la saison, la confiance se crée" assure Alexis Pinturault, "on a des réponses, le ski est présent, je suis à la bagarre pour être sur le podium et chercher des victoires, on entre dans une période où il y aura plus de technique, c'est maintenant que les choses pour moi deviennent un peu plus importantes".

Alexis Pinturault à l'attaque sur la Face de Bellevarde à Val d'Isère © AFP - Jeff Pachoud

Coté français, le champion du monde de la spécialité Mathieu Faivre, 4e de la première manche, termine finalement 8e de ce deuxième géant de la saison, Victor Muffat-Jeandet 11e et Thibaut Favrot 16e.

Retrouvailles avec le public

Cette première course du week-end avalin a également été marquée par les retrouvailles avec le public après un critérium de la première neige disputé à huis clos l'an dernier en raison de la crise sanitaire. 4327 spectateurs ont participé à la fête, installés en tribunes et autour de la raquette d'arrivée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dimanche, la météo s'annonce clémente pour le premier slalom de la saison, au départ duquel on retrouvera notamment le skieur de Val d'Isère Clément Noël, impatient de débloquer à son tour son compteur. Première manche à 9h30, la deuxième à 13h, toujours sur la Face de Bellevarde.

à lire aussi Ski alpin : les Français espèrent briller à Val d'Isère pour les retrouvailles avec le public