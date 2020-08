Ski alpin : pas de coupe du monde en Amérique du Nord, reports prévus à Val d'Isère et Courchevel

Le coronavirus bouleverse le calendrier de la prochaine saison de coupe du monde de ski alpin. La Fédération Internationale annonce jeudi l'annulation de la traditionnelle tournée nord-américaine en novembre et décembre. Val d'Isère et Courchevel vont récupérer une partie des courses.

La prochaine coupe du monde de ski alpin devrait des accents très savoyards. En raison de la pandémie de coronavirus, la fédération Internationale de Ski (FIS) annonce jeudi l'annulation de la tournée nord-américaine traditionnellement prévue en novembre et décembre, et un report de certaines courses à Val d'Isère et Courchevel.

Trois week-ends de compétition à Val d'Isère

Sauf nouveaux bouleversements à venir, Val d'Isère sera au centre des attentions du grand cirque blanc, en récupérant une descente et un super G masculin les 12 et 13 décembre. Les deux épreuves techniques masculines initialement prévues ce week-end dans la station avaline sont reprogrammées les 5 et 6 décembre. On s'oriente donc vers trois week-ends consécutifs de compétition, puisque Val d'Isère accueille également les 19 et 20 décembre une étape féminine (descente, combiné alpin et super G).

Courchevel est l'autre gagnante de ce calendrier modifié. La station des Trois-Vallées, qui ne devait accueillir qu'un seul géant le 15 décembre, devrait organiser en plus un week-end technique féminin en décembre. Au total, 10 courses de coupe du monde devraient ainsi être organisées en Savoie cet hiver.

Dans un communiqué, la FIS précise que toutes ces décisions seront entérinées le 3 octobre prochain, à l'issue d'une réunion technique.