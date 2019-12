Alexis Pinturault et Clément Noël seront attendus dès samedi sur le slalom du critérium de la première neige, qui débute sous la tempête à Val d'Isère. L'un pour se rassurer, l'autre pour confirmer.

Ski Alpin : Pinturault et Noël très attendus au critérium de Val d'Isère

Alexis Pinturault et Clément Noel

Ils seront les deux attractions françaises du 64e critérium de la première neige, qui débute sous la tempête ce week-end à Val d'Isère. Clément Noël et Alexis Pinturault viseront haut dès le slalom samedi, le premier pour confirmer, le second pour rassurer.

Clément Noel doit assumer son statut

Le vosgien, licencié au club des sports de Val d'Isère où il a passé la fin de son adolescence de 15 à 18 ans, arrive en Savoie avec la volonté de confirmer. Révélation de l'hiver dernier avec trois victoires en coupe du monde, il a frappé fort d'entrée cette saison en prenant la deuxième place du slalom inaugural de Lévi en Finlande.

"J'ai progressé". Clément Noel

Devant ses amis et la famille de Patrick Chevallot, boulanger-pâtissier meilleur ouvrier de France qui l'avait accueilli pendant ses années avalines, Clément Noël se sait attendu comme jamais.

"Je ne me sens plus comme un jeune du circuit" explique t'il, "je sais qu'il y a se l'attente autour de moi mais ma manière de gérer d'aborder les courses ne change pas, quel que soit mon statut ou mon dossard. Je suis un peu plus complet que l'an dernier. J'ai progressé".

ECOUTEZ Clément Noel, "j'ai progressé". Copier

Clément Noël n'a pas été verni vendredi soir lors du tirage au sort. Il s'élancera samedi sur le slalom avec le dossard numéro 7.

Alexis Pinturault doit se relancer

Alexis Pinturault, aura lui deux chances ce week-end, le slalom samedi et le géant dimanche. Et il veut saisir les deux. Vainqueur du premier géant de la saison à Sölden en Autriche, le skieur de Courchevel est depuis passé à coté l'étape américaine de Beaver Creek aux Etats-Unis, terminant à une décevante dix-septième place du géant.

"Le couteau entre les dents". Alexis Pinturault

Le savoyard, qui se verrait bien prendre la succession du désormais retraité Marcel Hirscher au sommet de la hiérarchie mondiale, espère se relancer sur la face de Bellevarde qu'il connait pas cœur.

"Ici, il n'y a pas vraiment de points clés" explique t'il, "il faut y aller avec le couteau entre les dents parce que la face de Bellevarde ne fait pas de cadeaux. On a toujours le sentiment de commettre des fautes car on est toujours tirés vers le bas par la pente qui est assez extrême".

ECOUTEZ Alexis Pinturault, "le couteau entre les dents". Copier

Rendez-vous, si la météo le permet, samedi au départ de la première manche du slalom. Alexis Pinturault s'élancera avec le dossard numéro 3.