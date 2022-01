Les Savoyards Alexis Pinturault et Tessa Worley ont décroché deux podiums ce samedi 8 janvier en Coupe du monde de ski alpin sur le géant d'Adelboden en Suisse et sur celui de Kranjska Gora en Slovénie.

Ski alpin : podiums pour Tessa Worley et Alexis Pinturault en slalom géant

Nos skieurs alpins ont signé de belles performances ce samedi 8 janvier en Coupe du monde. Alexis Pinturault, qui s'entraîne à Courchevel en Savoie termine troisième du géant d'Adelboden en Suisse derrière le leader du général Marco Odermatt. "Je suis bien content d'être sur le podium, maintenant il faut continuer à essayer de progresser et s'améliorer. Il y a un peu de temps avant les Jeux, et j'espère prendre ce temps pour essayer de rattraper Marco", a-t-il réagit après la course.

Du côté des féminines, Tessa Worley, surnommée "la puce du Grand-Bornand", arrache la deuxième place du géant de Kranjska Gora en Slovénie derrière la Suédoise Sara Hector. "Je suis très contente de cette course. Il y a quelques petites parties que je peux encore travailler. Mais Sarah Hector a été incroyable donc je la félicite. Les choses se mettent bien en marche dont je suis très contente", se réjouit-elle. C'est don deuxième podium de la saison après sa victoire au géant de Lienz le 28 décembre.