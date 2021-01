Ski alpin : premier podium de la saison pour Clément Noël, 2e du slalom de Flachau

Il n'a pas gagné, mais il a vaincu la malédiction. Après plusieurs déconvenues en deuxième manche ces dernières semaines, Clément Noël décroche samedi son premier podium de la saison, le 11e de sa carrière en Coupe du monde. Le skieur de Val d'Isère termine 2e du slalom de Flachau en Autriche, remporté pour 43 centièmes par l'autrichien Manuel Feller, auteur d'une deuxième manche supersonique.

De précieux points pour Pinturault

En tête à l'issue de la première manche, comme à Zagreb et Adeldoben où il avait finalement craqué, Clément Noël a réussi cette fois sous une neige abondante à terminer le travail et faire le plein de confiance afin de lancer définitivement son hiver.

20e de la première manche, Alexis Pinturault a également été au rendez-vous de la deuxième. Le skieur de Courchevel, 9e au final, signe son deuxième top 10 de la saison dans la discipline et marque de précieux points, confortant son avance au classement général de la Coupe du monde. Troisième français qualifié en deuxième manche, le skieur de Val d'Isère Victor Muffat-Jeandet termine 13e.

Dimanche, on prend les mêmes et on recommence. La station autrichienne accueillera à nouveau un slalom.