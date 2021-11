Ski alpin : retour du public pour le Critérium de Val d'Isère, mais il faudra payer pour voir les hommes

Un week-end masculin les 11 et 12 décembre avec la crème de la crème des techniciens sur la Face de Bellevarde (Géant et Slalom), puis les reines de la vitesse une semaine plus tard à la Daille (Descente et Super-G), le programme du 66e Criterium de la première neige de Val d'Isère présenté officiellement mardi au golf d'Aix-les-Bains s'annonce alléchant.

Après une édition 2020 à huis-clos en raison de la crise sanitaire, le public sera de retour dans la station avaline pour ces deux week-ends de Coupe du monde de ski alpin. Pour assister aux compétitions, il faudra présenter un passe sanitaire mais aussi pour la première fois passer par la case billetterie pendant le week-end masculin, à l'instar de ce qu'il se fait dans de nombreuses stations qui accueillent le circuit international.

Accès payant pour le grand public

Pour vivre l'évènement autour de la raquette d'arrivée lors de ce premier week-end, les spectateurs auront le choix entre trois formules, un ticket d'entrée minimal à 10 euros pour la "fan-zone", un siège à 25 euros en tribune, ou une "prestation VIP" à 60 euros en terrasse avec vue imprenable sur la Face olympique et possibilité d'être au plus près des athlètes. Jusqu'à présent, assister gratuitement à l'évènement avait toujours fait partie des possibilités.

"Ce n'est pas un virage qui arrive par hasard" explique la directrice du club des sports de Val d'Isère Ingrid Jacquemod, "on sort d'une grosse tempête économique, et il était important d'être au niveau de ce que les autres organisateurs proposent. Cela nous permet également de valoriser notre évènement en mettant en place différents panels d'animations. Cette billetterie s'appliquera uniquement au week-end masculin car il est le plus attractif et il y a un vrai engouement".

De bonnes conditions pour l'instant

Pour ce grand retour sur la Face de Bellevarde, les conditions météo à un mois du Critérium ont permis aux organisateurs "de prendre un peu d'avance". Deux récentes chutes de neige ont permis d'apporter "une bonne base de départ", avec 10 à 15 centimètres de neige fraîche, "et les températures basses en ce moment nous aident pour la production de neige, on est confiants" ajoute Ingrid Jacquemod. 7.000 spectateurs sont attendus à Val d'Isère pour les deux week-ends de compétition.

Le programme du Critérium