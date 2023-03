Ski alpin : Shiffrin égale le record de 86 victoires en Coupe du monde de Stenmark

L'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a dominé le géant d'Are (Suède), a conquis vendredi un 86e succès en Coupe du monde de ski alpin et égalé le record de victoires du Suédois Ingemar Stenmark, établi il y a 34 ans, en 1989.

ⓘ Publicité

A quelques jours de fêter ses 28 ans, Shiffrin a dominé l'Italienne Federica Brignone (2e) pour continuer une saison exceptionnelle avec douze victoires sur le circuit mondial, un titre de championne du monde de géant, et un cinquième gros globe de cristal déjà assuré.

La championne olympique Suédoise Sara Hector se classe 3e, devant la slovaque Petra Vlhova (4e). La skieuse du Grand-Bornand Tessa Worley a terminé 5e.

"C'est incroyable"

"Quelle journée spectaculaire. Je savais que le globe de géant était gagné avant de m'élancer en seconde manche, c'est quelque chose pour lequel je me suis battu. J'ai aussi eu de la chance avec la météo et la lumière en première manche. C'est incroyable", a réagi Shiffrin au micro de la Fédération internationale de ski, qui ne l'a pas relancée sur sa 86e victoire.

Génie du ski, Shiffrin enchaîne les succès depuis plus de dix ans sur le circuit mondial, rappelle l'AFP. Comme un symbole, c'est à Are qu'elle s'était imposée pour la première fois de sa carrière, en décembre 2012, à 17 ans. Depuis, cette spécialiste du slalom s'est muée en skieuse polyvalente pour enchaîner les trophées dans six disciplines différentes (52 en slalom, 20 en géant, 5 en super-G, 3 en descente, 5 en parallèle, 1 en combiné).

Vers un cinquième gros globe

À seulement 27 ans (28 lundi), la skieuse du Colorado ne devrait pas s'arrêter là et peut rêver de porter ce record à des hauteurs inimaginables avant elle. "Il y a déjà quatre ans, je me suis dit qu'elle serait la première à gagner 100 courses, et même plus, si elle reste en bonne santé", avait prévenu Stenmark lui-même jeudi dans un entretien à l'AFP. Dès samedi, Shiffrin a l'occasion de dépasser le Suédois, qui ne s'est pas déplacé à Are, avec un slalom.

Ce vendredi, Mikaela Shiffrin s'est assurée au passage de remporter le petit globe du géant avant les finales de la semaine prochaine à Soldeu (Andorre), où elle soulèvera aussi le petit globe du slalom et son cinquième gros globe de cristal (après 2017, 2018, 2019 et 2022), indique l'AFP.