Ski alpin : Tessa Worley à l'hôpital pour une opération du genou

La championne de ski alpin Tessa Worley est actuellement à l'hôpital. Elle n'est pas blessée, mais vient de subir une opération du genou afin de se libérer d'une douleur articulaire. D'après la Fédération Française de Ski, elle doit intégrer une cellule de réathlétisation pour reprendre la compétition prochainement.

L'athlète du Grand Bornand explique que cette opération va la "libérer de douleurs et de gêne" qu'elle a eu "sur les skis dernièrement. C’était une intervention qui n’était pas programmée mais je suis contente et soulagée de pouvoir voir l’avenir sereinement maintenant et avec du plaisir sur les skis prochainement", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Elle avait déjà été opérée du genou droit l'année dernière pour une lésion au ménisque externe, suite à une chute lors du super-G de Lake Louise en décembre 2018.