Ski alpin : Tessa Worley éliminée du géant parallèle de Lech, Coralie Frasse-Sombet qualifiée en finales

Tessa Worley a raté son rendez-vous jeudi en coupe du monde de ski alpin. La skieuse du Grand-Bornand a été éliminée dès les qualifications du géant parallèle de Lech en Autriche. L'iséroise Coralie Frasse-Sombet sera la seule française en phase finale. La skieuse haut-savoyarde termine 35e de la phase de qualification. "Je suis très déçue car je n'ai pas été bonne. Je suis partie sur un faux rythme dans ma première manche. Avec les écarts très serrés, cela m'a mis très loin. Dans la deuxième, le rythme était meilleur mais c'était un peu foutu d'avance pour la qualification. Je suis déçue car c'est un format que j'apprécie" a confié Tessa Worley à l'issue de ces deux passages.

L'Iséroise Coralie Frasse-Sombet s'est qualifiée in extremis en arrachant la 16e et dernière place des qualifications, à 77 centièmes de la suissesse Lara Gut, la plus rapide des qualifications. La skieuse de Chamrousse défendra les chances tricolores en phases finales à partir de 17h45.