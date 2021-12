Ski alpin : Tessa Worley remporte le géant de Lienz

Tessa Worley a remporté mardi avec la manière le géant de Lienz en Autriche. En tête à l'issue de la première manche, la skieuse du Grand-Bornand n'a pas tremblé dans la deuxième pour s'imposer devant la Slovaque Petra Vlhova (+ 0”30) et la Suédoise Sara Hector (+ 0”38). A un peu plus d'un mois des Jeux olympiques de Pékin, la haut-savoyarde de 32 ans décroche sa première victoire de la saison et le 33e podium de sa carrière.

Au pied du podium des deux géants organisés à Courchevel la semaine dernière (4e et 5e), Tessa Worley, partie avec le dossard numéro 1, a réagi de la meilleure des manières en l'absence de deux des cadors de la discipline, l'Américaine Mikaela Shiffrin et la Suissesse Lara Gut-Behrami, positives au Covid-19. La double championne du monde de la discipline signe ainsi sa 15e victoire sur le circuit Coupe du monde, la 15e en géant, presque un an après son dernier succès à Kronplatz en Italie le 26 janvier 2021.

Du côté des autres tricolores, l'iséroise Coralie Frasse-Sombet termine 13e, la haut-savoyarde Clara Direz prend la 20e place.