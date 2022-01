Ski alpin : Tessa Worley troisième du géant de Kronplatz, son 35ème podium en Coupe du monde

La Suédoise Sara Hector, leader au classement, a remporté ce mardi le géant dames de Kronplatz (Italie) devant la Slovaque Petra Vlhova. Arrivée troisième, la Française Tessa Worley signe son 35ème podium en Coupe du monde. C'est le troisième podium consécutif de la Française en slalom géant après sa victoire à Lienz (Autriche) et sa deuxième place à Kranjska Gora (Slovénie).

Partie avec la huitième place de la première manche, la Haut-Savoyarde a réalisé une meilleure seconde manche, et une belle performance dans le mur final, à moins de deux semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), et notamment du rendez-vous de cette spécialité prévu le 7 février.

Ce n'est pas une course parfaite mais j'arrive quand même à monter sur le podium

"Kronplatz, la deuxième manche, c'est toujours un peu la guerre, il fait noir, et surtout sur le dernier mur, c'est très important de vraiment lâcher les skis pour arriver à faire la différence, je le savais, et j'ai été déçue de ma première manche, je n'ai pas réussi à vraiment me lâcher, mais j'ai essayé de tout donner jusqu'au bout", a concédé la Française.

"Je suis contente, ce n'est pas une course parfaite mais j'arrive quand même à monter sur le podium, donc je suis très heureuse, devant, ça skiait très fort, il va falloir continuer à travailler dur, et puis se mettre dans la super ambiance des Jeux, j'ai hâte, j'ai vraiment envie de profiter de l'évènement et le jour de la course il va falloir tout donner, comme d'habitude".

Au classement général de la Coupe du monde, Petra Vlhova, tenante du titre du gros globe, reste deuxième (avec 1.009 pts) mais comble un peu de son retard sur l'Américaine Mikaela Shiffrin (1.026 pts), cinquième mardi à Kronplatz, à 81/100 de Sara Hector. Tessa Worley est 11ème au général.

Avant les Jeux, les spécialistes de la vitesse ont encore deux courses au programme, samedi (descente) et dimanche (super-G) à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), avant de s'envoler pour la Chine.

