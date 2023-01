Ski alpin : une sélection française de 19 skieurs pour les Mondiaux de Courchevel Méribel

La France sera représentée par 19 skieurs et skieuses lors de "ses" Championnats du monde 2023 de ski alpin de Courchevel/Méribel (6-19 février) , a annoncé lundi la Fédération française de ski (FFS). Sans surprise, figurent dans cette sélection Clément Noël, champion olympique 2022 de slalom et seul français vainqueur en Coupe du monde cet hiver, Alexis Pinturault, vainqueur de la Coupe du monde 2020-21, le double champion du monde 2021 (slalom géant et parallèle) Mathieu Faivre et la double championne du monde de slalom géant Tessa Worley (2013, 2017).

Marie Lamure, 21 ans, Anouck Errard, 23 ans, ou encore Chiara Pogneaux, 20 ans, participeront elles à leurs premiers Mondiaux après une poignée de départs en Coupe du monde.

Une sélection française à compléter après le slalom de Chamonix

La France dispose d'un total de 24 quotas. Elle sera privée sur blessure de Thibaut Favrot et Victor Muffat-Jeandet, blessé . Cette sélection sera complétée après le slalom de Chamonix, dernière épreuve de Coupe du monde masculine avant les Mondiaux-2023 programmée samedi, a précisé la FFS.

Femmes (11) : Clara Direz, Doriane Escané, Anouck Errard, Coralie Frasse-Sombet, Laura Gauché, Marie Lamure, Romane Miradoli, Nastasia Noens, Chiara Pogneaux, Karen Smadja Clément, Tessa Worley

Hommes (8) : Nils Allegre, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Blaise Giezendanner, Alexis Pinturault, Cyprien Sarrazin, Adrien Theaux. Remplaçant : Maxime Muzaton