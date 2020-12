Ski Alpin : Val d'Isère et Courchevel accueillent la Coupe du monde dans une ambiance fantomatique

Dans un monde sans Covid, cela aurait du être un week-end de fête. Une double dose de ski alpin, les garçons à Val d'Isère pour la vitesse, les filles à Courchevel pour la technique. Si la météo neigeuse menace la tenue des épreuves prévues samedi, la Savoie aura bien son rendez-vous avec la Coupe du monde mais le moral n'y est pas vraiment. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les épreuves se déroulent à huis-clos dans des stations vides aux remontées mécaniques fermées. Une ambiance fantomatique.

A Val d'Isère, la rue principale quasi déserte ces dernières heures © Radio France - Nicolas Peronnet

Habitants et commerçants résignés

"Normalement, à cette heure-ci, mes deux terrasses sont pleines et il n'y a plus une place libre à l'intérieur" se désole Eric, gérant d'un restaurant sur le front de neige de Val d'Isère. Installé au pied de la Face de Bellevarde, il n'ouvrira pas pour le Critérium, une première pour lui depuis presque 40 ans, "c'est désolant, on est dans une station fantôme, il n'y a pas la flamme habituelle, c'est une station morte".

Dans une ruelle quasi déserte, Chantale, avaline depuis 66 ans, promène son chien avant l'arrivée des flocons, "le Critérium, c'est normalement la fête de début de saison avec toute une ambiance, et là rien, c'est étrange et angoissant". Seuls les hôtels accueillants les équipes et les journalistes ont retrouvé un semblant de vie dans la station de haute-Tarentaise.

"Triste et pas le moral". Johan Clarey.

Dans ce contexte, difficile de se concentrer sur la compétition. A Val d'Isère, les skieurs les plus rapides de la planète font leur rentrée ce week-end sur la OK, la piste Oreiller-Killy, à l'entrée de la station, où un Super-G est prévu samedi avant une descente dimanche.

"Honnêtement, je n'étais pas pressé de remettre un dossard" glisse le doyen de l'équipe de France de vitesse Johan Clarey entre deux entraînements, "cela me rend triste, je ne vais pas mentir, dire que c'est génial, qu'on a de la chance parce qu'on rattaque. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il se passe dans les stations. Beaucoup ont investi énormément et travaillent comme des fous pour s'en sortir et ça va être la merde pour beaucoup de monde. Ça me touche parce que mes parents viennent de ce monde là, on en dépend, on est au cœur du système. Alors oui, on est contents parce qu'on va aller faire quatre virages le matin, c'est super, mais j'ai du mal à me mettre dans l'esprit de faire de la compétition et d'aller au charbon. Honnêtement, ce n'est pas évident de trouver la motivation".

Le critérium de la première neige débute dans un contexte très particulier à Val d'Isère © Radio France - Nicolas Peronnet

La neige attendue samedi matin

Comme un pied de nez à l'histoire, Val d'Isère et Courchevel ont été copieusement saupoudrées pour cette période de l'année. A Val d'Isère notamment, les cieux ont été cléments suite à l'annulation forcée des deux géants prévus les 5 et 6 décembre dernier.

Une nouvelle perturbation neigeuse annoncée vendredi soir et samedi matin pourrait d'ailleurs menacer les épreuves prévues samedi. Val d'Isère a déjà sa solution de repli si le sort s'acharne, le Super-G serait ainsi reprogrammé lundi. La descente de dimanche ne semble pas menacée.

Le programme du week-end

Val d'Isère - vitesse hommes sur la piste Oreiller-Killy

Samedi - Super-G à 10h30

- Super-G à 10h30 Dimanche - Descente à 10h30

Courchevel - technique dames sur le stade Emile Allais