Ski alpin : week-end raté pour Clément Noël, Alexis Pinturault retrouve des couleurs

Retour sur terre pour Clément Noël. Le champion olympique de slalom à Pékin a raté son retour en Coupe du monde, avec deux abandons coup sur coup dans les slaloms de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) samedi et dimanche, tous les deux gagnés par le Norvégien Henrik Kristoffersen. "Je ne comprends pas trop, a déclaré Clément Noël. Ça a été souvent comme ça cet hiver, ce n'est pas facile à accepter sur le coup." Depuis sa victoire à domicile à Val d'Isère en décembre, Clément Noël n'est jamais monté sur le podium, sauf aux JO.

Alexis Pinturault va mieux

Également en difficulté entre les piquets cette saison, Alexis Pinturault a engrangé de la confiance sur la piste de Garmisch-Partenkirchen. "Je pouvais potentiellement espérer mieux que la 12e place (dimanche), mais quand je regarde bien et que j'analyse, tout n'est pas à jeter, raconte le skieur de Courchevel. Dans ces deux journées, même si elles sont grises, il y a quand même pas mal de rose." Arrivé 15e samedi, il répète le mantra qui, il l'espère, lui permettra de revenir rapidement : "Il faut que j'arrive à me détacher des résultat pour me concentrer sur mes sensations."

Autre satisfaction côté français : le jeune Paco Rassat des Aillons-Margériaz, qualifié pour la première fois dans une seconde manche en Coupe du monde, après sa 28e place lors du premier run ce dimanche. Malheureusement en seconde manche, le jeune skieur de 23 ans a dû abandonner après une sortie de piste.