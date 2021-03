À Kranjska Gora (Slovénie), Alexis Pinturault joue gros ! Un slalom et un géant sont au programme ce weekend de l’avant dernière étape de la Coupe du monde. Si le skieur de Courchevel (Savoie) est encore en tête du classement général, il ne compte plus que 81 points d’avance sur le Suisse Odermatt.

Ski alpin - Weekend crucial en Slovénie pour Alexis Pinturault : "La course au gros globe est palpitante"

Kranska Gora, petit bout de Slovénie coincé entre l’Italie et l’Autriche, est peut-être l’endroit idéal, totalement neutre, pour l’avant dernier round entre les deux meilleurs skieurs de la saison, un français et un suisse. Le tricolore, c’est bien sûr Alexis Pinturault, toujours en tête du classement général de la Coupe du monde de ski mais pas encore assuré de chiper le gros globe de cristal ! Le weekend dernier, son rival helvète Marco Odermatt est revenu sur ses talons. Entre les deux, plus que 81 points d’écart.

Avantage Pintu ?

Marco fait de la résistance ! "C’est normal, se rassure Alexis Pinturault. Cela promet un beau weekend." Et surtout un samedi intense avec les deux chercheurs de cristal au départ du géant, discipline où, là encore, ils sont au coude à coude. Petit avantage psychologique quand même au skieur de Courchevel puisque la Podkoren est une piste qu’il affectionne (8 podiums dont 2 victoires). Dimanche avec le slalom, le Français aura même l’occasion de reprendre un peu le large puisque Marco Odermatt ne sera pas au départ.

Lui ou moi ? l’essentiel sera de skier vite." - Alexis Pinturault

Mais quoiqu’il arrive ce weekend, l’épilogue de la course au gros globe de cristal se dénouera la semaine prochaine lors des finales organisées à Lenzerheide (Suisse). "C’est palpitant, assure Alexis Pinturault. Toute la saison va se jouer dans ces 10 derniers jours. Je ne me pose pas trop de questions." Skier vite et ne pas gamberger pour espérer succéder à Luc Alphand qui reste, pour l'instant, le dernier skieur français à avoir remporté le gros globe. C’était en 1997.

